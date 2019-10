Roberto Toni, 73 anni, ex agente della Polizia Municipale in pensione, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi mentre effettuata delle potature nel giardino della sua abitazione, in via Boiardo a Fiorano. L’uomo, che aveva utilizzato una scala per raggiungere i rami più alti di una pianta, ha perso l’equilibrio cadendo al suolo. Nonostante il pronto intervento dei sanitari che hanno provato a rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate gli sono state fatali.