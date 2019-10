Domani a Mirandola giornata di studio per gli operatori della Polizia locale

Da un lato l’importante tema della sicurezza stradale; dall’altro quello della tutela e salvaguardia dei minori. Entrambi, fortemente attenzionati da parte del Corpo Intercomunale di Polizia Locale che in proposito, organizza per domani, giovedì 17 ottobre 2019 – col patrocinio del Comune di Mirandola e dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord – la giornata di studio gratuita, “Guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, omicidio stradale e attività della polizia locale nel processo penale minorile.”

In programma presso Villa Tagliata (via Tazio Nuvolari 23, Mirandola, dalle ore 9.00), l’incontro che vedrà la partecipazione di due Presidenti di Tribunale e due Procuratori capo della Repubblica, è rivolto agli Ufficiali di Polizia Locale dell’Emilia Romagna, delle regioni limitrofe ed agli Ufficiali ed Agenti del corpo unico di Polizia Locale dell’UCMAN.

Ai saluti del presidente dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord Luca Parandini e del Sindaco di Mirandola Alberto Greco, seguirà l’intervento del Comandante della Polizia Municipale Gianni Doni dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord che sarà anche moderatore della giornata. Quindi Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale di Modena e Paolo Giovagnoli, Procuratore Capo della procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, focalizzeranno l’attenzione prima sul tema della “Guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti”, e poi sul finire della mattinata su “Giurisprudenza in materia di omicidio stradale: dall’entrata in vigore della Legge 41/2016”.

Il focus sulle questioni inerenti ai minori è previsto invece con la ripresa dei lavori nel pomeriggio a partire dalle ore 14.00. Silvia Mazzocchi e Luciano Trovato – rispettivamente Procuratore Capo della procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, e Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze – interverranno su “Attività di PG in flagranza di reato, gestione dei minori non accompagnati e attività esperibili da parte della PL per i minori in stato di pregiudizio.”

“Le tematiche che verranno affrontate sono particolarmente sentite. E la dimostrazione è anche nel fatto che per questa giornata di studio ed approfondimento abbiamo raccolto oltre duecento adesioni – tiene a precisare Gianni Doni, Comandante della Polizia Municipale Gianni Doni dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord. Risulta particolarmente importante se non fondamentale curare in modo dettagliato la formazione del personale sia nell’ambito delle violazioni del codice della strada che in materia di minori così da poter operare in modo professionale adeguato ed incisivo in queste problematiche particolarmente impattanti sulla vita delle persone.”

Parole quelle di Doni a cui fanno seguito quelle del sindaco del Comune di Mirandola Alberto Greco: “Si tratta di un’iniziativa importante, patrocinata e voluta. L’obiettivo è quello di offrire la possibilità agli operatori della Polizia Locale, di aggiornarsi attraverso un tipo di formazione adeguata alle necessità del periodo e così essere pronti ad affrontare le problematiche operative che le circostanze, prospettano ormai ogni giorno. E quindi adempiere al meglio il loro ruolo sia nell’ambito sociale che territoriale.”