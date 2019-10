Grande tennis domenica prossima allo Sporting

Sul sintetico indoor del club di via Vandelli la squadra maschile, che milita nella massima serie del campionato nazionale, ospiterà la formazione toscana del Tennis Club Italia, una delle pretendenti al titolo, che fra le sue fila annovera giocatori quali Lorenzo Sonego top 50 ATP e Jannik Sinner, wild card ai prossimi Next Gen ATP Finals di Milano.

Archiviata la trasferta siciliana di domenica scorsa contro il neo promosso Match Ball Siracusa, che non ha sortito punti classifica, adesso più che mai è grande la voglia di riscatto della squadra maschile dello Sporting. Quale occasione migliore proprio questa domenica, davanti ai propri sostenitori, contro un avversario che all’esordio in campionato ha commesso un passo falso perdendo in casa contro il T.C. Crema?

Per la formazione sassolese confermata la presenza di Stefano Napolitano e di Enrico Dalla Valle che saranno affiancati da Filippo Leonardi, Davide Della Tommasina, Michele Vianello, Federico Marchetti, Giulio Mazzoli, Simone Cerfogli e Luca Tincani, agli ordini del capitano Simone Gentili.

Sul fronte femminile, invece, la prossima sarà una domenica tranquilla. Le donne dell’A2, infatti, osserveranno un turno di riposo che permetterà alle sassolesi di riordinare le idee e prepararsi al meglio in vista dell’incontro casalingo contro il T.C. Cagliari in programma per domenica 27.

Ricordiamo che gli incontri della serie A1 Maschile si disputeranno nella struttura indoor dello Sporting Club Sassuolo in Via Vandelli a San Michele dei Mucchietti con inizio alle ore 10. Ingresso libero.