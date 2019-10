Nuova convocazione in azzurro per il pivot di Modula Casalgrande Enrico Aldini

Raduno con la nazionale U18, questa volta presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito a Roma, dal 21 al 26 ottobre, sotto la direzione dei tecnici Tedesco, Popovic e Prantner. Continua quindi il cammino con la nazionale per il giovane casalgrandese Enrico Aldini, dopo le esperienze di Grecia, Svezia e Francia dell’estate appena trascorsa. Il pivot classe 2002 di Modula Casalgrande (militante nel campionato nazionale di A2 maschile) e capitano dell’U19 del GSD Spallanzani, è stato convocato insieme ai compagni di reparto Sontacchi (Pallamano Pressano) e Romei (Fiorentina Handball). Si tratta di uno degli step di preparazione per consolidare il gruppo che nell’Agosto 2020 affronterà il campionato europeo U18 maschile in Slovenia.

Ovvia la soddisfazione da parte dei tecnici casalgrandesi Scorziello e Di Fazzio, che hanno Aldini a disposizione rispettivamente in A2 e nella squadra juniores, nonchè del coordinatore tecnico del settore giovanile Fabrizio Fiumicelli che dice: “Questa è la conferma dell’ottimo lavoro che stiamo facendo sui nostri giovani in generale, in grado di farsi notare a livello nazionale. In questo percorso c’è tanta passione e tanto lavoro in palestra, quotidianamente da parte di tutti i nostri tecnici.E il feed back che abbiamo sono questi nostri ragazzi, che a nemmeno 17 anni stanno sui parquet della A2 e se la giocano a viso aperto con tutti e rientrano poi nel giro della nazionale, dando lustro alla nostra città ed al nostro movimento di club”.