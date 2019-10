Reggio Emilia: giovane spacciatore in zona stazione storica arrestato dalla Polizia

Nella tarda mattinata di martedì 15 ottobre, la squadra di Polizia Giudiziaria del posto di polizia ferroviaria di Reggio Emilia, a seguito di una mirata attività d’indagine legata allo spaccio di stupefacenti nella zona della stazione storica di Reggio Emilia, ha individuato un soggetto gambiano, tale S.B.Y. di 22 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, segnalato in quanto persona dedita allo spaccio di stupefacenti.

Il giovane, già conosciuto alla polizia di stato per precedenti reati in materia di stupefacenti, una volta sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di 61 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish divisa in due panetti, di una somma di denaro probabilmente provento di attività di spaccio e di un coltello. Il gambiano è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tale operazione di polizia è frutto di un’attività di natura preventiva e repressiva concordata tra la Questura e le altre forze di polizia presenti sul territorio.