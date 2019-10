Da venerdì 18 ottobre al Boiardo di Scandiano “Joker”

Finalmente arriva anche a Scandiano l’attesissimo Joker il film di Todd Phillips che sembra aver già sbancato i botteghini di tutto il mondo.

Incentrato sulla figura dell’iconico villain, è una storia originale, diversa da qualsiasi altro film su questo celebre personaggio apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham.

Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.

Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

L’esplorazione da parte del regista Todd Phillips su Arthur Fleck, un uomo ignorato dalla società, non vuole soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito. Primo superhero movie in concorso in un festival internazionale (Mostra del Cinema di Venezia 76), Joker è innanzitutto un film dal deciso piglio autoriale, che non prevede alcuna concessione alle logiche commerciali dei blockbuster: nessuna necessità di scene d’azione, di una storia d’amore, di un eroe o di una qualche redenzione. Rispetto agli altri film della DC, ma anche della Marvel, siamo davvero agli antipodi

Oltre a Joaquin Phoenix, il cast del film vede protagonisti Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy.

Gli orari di proiezione sono i seguenti: venerdì, sabato e lunedì proiezione unica ore 21; domenica doppia proiezione ore 19 e 21. Il costo del biglietto è di Euro 7 (intero) o Euro 5 (ridotto), il ridotto è riservato alle persone fino ai 29 anni, agli over 60 anni, agli invalidi civili, agis, abbonati alla stagione del Cinema Teatro Boiardo, Soci Azzurra, Soci Zora.