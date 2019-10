Domenica in piazzale Roverella la sfilata di moda “Per filo e per segno”

Domenica in piazzale Roverella la sfilata di moda “Per filo e per...

Domenica prossima 20 ottobre alle ore 11.00, in Piazzale Roverella a Sassuolo, si terrà la prima sfilata di moda organizzata dall’Associazione L’Ora del Noi. Otto splendidi abiti, indossati da modelle e modelli di eccezione, saranno i protagonisti assoluti di una sfilata di moda che fa da coronamento ad un anno di lavoro a conclusione di un percorso didattico-laboratoriale per la creazione di abiti sartoriali progettati e realizzati da un gruppo di ragazzi con abilità differenti, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, anni 2018-2019, finalizzato allo sviluppo dell’autonomia e all’avvicinamento al mondo del lavoro degli otto ragazze/i che hanno frequentato il corso “Per filo e per segno”.

I ragazzi, con il passare dei mesi, hanno sviluppato grandi capacità manuali realizzando elaborati tessili di elevato valore artigianale e quello che all’inizio era sembrato un percorso audace e difficoltoso è diventato realtà. Un percorso condiviso fatto di oltre 150 ore di lezioni trascorse insieme, prove, tagli, esperimenti, oltre 1000 foto fra progettazione e archivio, momenti belli e a volte anche difficili, ma sempre e comunque pieni di forti emozioni realizzato anche grazie al supporto di tutti i componenti dell’associazione, di tanti amici e di tutti gli enti/associazioni/organismi del comprensorio che non ci hanno mai fatto sentire soli e che ci hanno sostenuto in tanti modi.

Durante la sfilata saranno spiegate approfonditamente le scelte stilistiche fatte dai ragazzi e le schede tecniche degli abiti presentati.

