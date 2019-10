OMG Outside Modena Game: ai Portali il 1° Festival dello Sport e del Gioco

Nasce a Modena “OMG – Outside Modena Game”, 1° Festival dello Sport e del Gioco organizzato da CSI Modena e Svicom, società gestore delle gallerie del centro commerciale I Portali di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena e di Unimore — Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Con l’obiettivo di promuovere nuove discipline sportive e dinamiche aggregative che abbiano come protagonisti i giovani all’interno di rinnovati contesti e spazi, Outside Modena Game unisce per la prima volta street sport e gioco da tavolo in un centro commerciale e porta a Modena una nuova proposta che vuole promuovere l’aggregazione giovanile attraverso la passione per lo sport e il gioco.

“Siamo contenti di iniziare questa nuova collaborazione con I Portali – sottolinea il presidente del CSI Modena Stefano Gobbi – : il progetto OMG si concentra sulla passione per lo sport e per il gioco e si rivolge ai giovani per proporre loro alcune discipline sportive che nascono sulla strada e che, per le loro caratteristiche, portano i ragazzi a riappropriarsi del territorio e del quartiere in cui vivono. Con le nostre dinamiche relazionali sempre più mediate dalla tecnologia sarà indispensabile il ritorno al cortile, alla piazza, alle relazioni umane. Vogliamo che giovani e studenti siano protagonisti dello sport: per questo abbiamo l’obiettivo di intensificare la programmazione di eventi come questo sul territorio di Modena e provincia, valorizzando spazi pubblici e privati con finalità di riattivazione sociale attraverso la co-progettazione di attività sportive e ripensando gli spazi urbani in questa direzione”.

Il Festival OMG Outside Modena Game coinvolge quindi uno spazio della città, ripensandolo ad uso sportivo e aggregativo, e rivolge attenzione nei confronti dei giovani con nuove proposte a loro dedicate. Due i week end di eventi, gratuiti, aperti alla cittadinanza: 18 e 19 ottobre ParkourMO, evento di street sport nell’area esterna del centro commerciale con eventi, competition, gioco e divertimento; 23 e 24 novembre GiocaMO, evento di gioco da tavolo presso la Galleria del centro commerciale con giochi miniature, giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi storici. L’apertura ufficiale del Festival si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 12 con la partecipazione delle scuole e la presenza delle istituzioni: al “taglio del nastro” nell’arena sportiva allestita negli spazi esterni del centro commerciale saranno presenti Grazia Baracchi assessore allo Sport del Comune di Modena, prof. Marcello Pellicciari Unimore Sport Excellence, Stefano Gobbi presidente CSI Modena, Mario Bucca Shopping Centre Manager I Portali Modena.