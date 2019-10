Parte sabato a Spilamberto la rassegna “Ti regalo una storia – Nati per Leggere nelle Terre di Castelli”

Torna a Spilamberto la rassegna “Ti regalo una storia – Nati per Leggere nelle Terre di Castelli”. Le iniziative a Spilamberto sono in programma sabato 19 ottobre, sabato 23 novembre e sabato 7 dicembre, sempre alle 17, in Biblioteca.

Sabato 19 ottobre letture per bimbi da 2 a 4 anni dal titolo “Lupus in fabula” con Dario Apicella.

Per il sedicesimo anno consecutivo le biblioteche del Sistema Bibliotecario Intercomunale di Vignola, il Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli e l’Unità Pediatrica di Cure Primarie del Distretto di Vignola aderiscono al programma nazionale Nati per Leggere, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB), proponendo numerose iniziative volte a diffondere tra i genitori l’abitudine di leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla tenerissima età. Studi e ricerche scientifiche hanno dimostrato come leggere con continuità ai bambini abbia un’influenza positiva sul loro sviluppo e ricadute significative nella vita adulta di ognuno.

Le iniziative sono gratuite su iscrizione allo 059/789965.