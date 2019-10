Campogalliano, aggiudicati i lavori della rotatoria tra la SP 13 e via Fornace

Campogalliano, aggiudicati i lavori della rotatoria tra la SP 13 e via...

Sono stati aggiudicati nei giorni scorsi, da parte della Provincia, i lavori di realizzazione della nuova rotatoria a Campogalliano, tra la strada provinciale 13 e via Fornace, opera attesa da tempo in un incrocio particolarmente pericoloso dove in passato si sono verificati diversi incidenti anche mortali.

Il cantiere partirà a dicembre, tempo necessario per completare le procedure di gara e consentire ad Aimag lo spostamento di due sottoservizi relativi all’acquedotto e al gas.

I lavori, che sono stati aggiudicati dalla ditta Di Murro Francesco di Piedimonte in provincia di Frosinone e dureranno 200 giorni, presentano un quadro economico complessivo pari a 860 mila euro, di cui 520 mila a carico del Comune e 340 mila messi a disposizione dalla Provincia con risorse del Governo, tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

La rotatoria, che avrà un diametro di 58 metri, sarà a quattro ingressi: due sulla provinciale, via Fornace e la strada che collega con il territorio di Rubiera.

Oltre a una maggiore sicurezza, garantirà una maggiore fluidità dei flussi di traffico; l’incrocio, infatti, come riporta la convenzione tra gli enti per la realizzazione dell’opera, non è adeguato a sopportare i flussi di traffico attuali, soprattutto dei mezzi pesanti dalla provincia di Reggio Emilia, da S.Martino e da Rubiera.