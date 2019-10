GAL – GenerAzione Legale, continuano le iniziative della quinta edizione, Don Ciotti in città il 26 novembre

Continua questo autunno l’impegno dei Comuni del Distretto Ceramico in iniziative a favore della legalità con GAL – GenerAzione Legale, rassegna di eventi alla sua quinta edizione. Le varie iniziative, distribuite nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, saranno ospitate dai comuni di Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Sassuolo, e toccheranno vari argomenti legati alla legalità come gioco d’azzardo, protezione ambientale, estremismo politico ed altro ancora, attraverso incontri, conferenze, laboratori interattivi e spettacoli.

Ad aprire la rassegna è stato il Comune di Formigine con la “Mattinata della legalità”, incontro con i ragazzi delle scuole medie insieme a magistrati e carabinieri, che si sono poi sfidati in una partita di calcio. Sempre a Formigine nelle giornate di venerdì 18 e 15 ottobre e venerdì 8, 15 e 22 novembre, lo spazio Hub in Villa ospiterà “Playlab! La valenza educativa del gioco”, laboratori per genitori e ragazzi con giochi da tavolo e di ruolo dedicati alle potenzialità del gioco come strumento per consolidare relazioni ed educare ad un’etica di comportamenti. L’ultimo appuntamento di Formigine sarà infine quello di martedì 26 novembre alle ore 20.30 con Don Ciotti presso l’Auditorium Spira mirabilis: l’evento, a cura del Primo Circolo Didattico di Formigine, toccherà il tema del patto di corresponsabilità, ovvero la condivisione tra scuola e famiglia del percorso educativo dei bambini in un’ottica di legalità. Le diverse iniziative dedicate ai giovani all’interno di GAL nascono proprio con lo scopo di educare ai valori della legalità e del rispetto altrui i futuri cittadini, per la realizzazione di una vera e propria “generazione legale”.