Domenica a Castelvetro la festa della spremitura delle olive

Quarta edizione della Festa della spremitura delle olive, domenica 20 ottobre, all’agriturismo La Barbera di Castelvetro (via Lunga 28). La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Castelvetro e inizierà già al mattino, dalle ore 10,30 a mezzogiorno, proprio con le operazioni di spremitura delle olive. Attività che sarà ripresa anche dopo il pranzo (possibilità per i partecipanti di mangiare nell’agriturismo previa prenotazione: tel. 059.790171-335.7209995-328.2496696), dalle ore 14,30 alle 17, insieme ad una dimostrazione della raccolta delle olive, nella quale vengono solitamente coinvolti anche i bambini.

Per tutta la giornata assaggi dell’olio extravergine aziendale con le classiche bruschette di pane, oltre a degustazioni di prodotti tipici locali.

La Barbera è una delle poche aziende che si sono attivate in questi anni nel recupero della

coltivazione degli ulivi e nella produzione di olio extravergine sulle colline castelvetresi. Come attestano documenti storici, infatti, l’olivo sulle colline emiliane è una coltura di antica tradizione e l’olio extravergine (considerato di qualità superiore) è sempre stato parte della tradizione alimentare locale. Nel secolo scorso gli oliveti scomparvero lasciando il posto ad altre colture. Ciò fino ad anni più recenti, quando progetti di sviluppo hanno favorito il reimpianto degli ulivi.