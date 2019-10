Furto notturno in bar a Puianello di Quattro Castella

Poco dopo le 3.00 di oggi i carabinieri della stazione di Quattro Castella, allertati da un istituto di vigilanza a cui è giunto l’allarme, sono intervenuti in via Giuseppe Di Vittorio a Puianello, dove era stato perpetrato un furto all’interno di un bar. Ignoti ladri, dopo aver forzato la porta principale d’ingresso, si erano introdotti nell’esercizio asportando, stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, vari tagliandi della lotteria istantanea gratta e vinci e tabacchi, tutto in corso di esatto inventario. I carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.