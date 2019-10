Spilamberto, sabato Lele Leonardi apre la terza edizione di “AutunnAvis”

Torna per il terzo anno l’appuntamento con AutunnAvis, la rassegna musicale promossa dall’ Avis di Spilamberto che quest’anno ha in cartellone tre spettacoli dedicati agli artisti locali (da qui la specifica “Spilla”). Le serate sono ad ingresso gratuito con contributo volontario e, come tradizione, alla fine di ogni concerto sarà offerto un piccolo buffet agli intervenuti.

Si inizia sabato 19 ottobre allo spazio eventi Famigli con Lele Leonardi e la sua Band. Il chitarrista spilambertese, fino a poco tempo fa impegnato in tour con Gianni Morandi, in passato ha militato nei Rats e ha accompagnato nei tour europei artisti come Massimino Riva, Irene Grandi, Nek, Biagio Antonacci. Si presenta per la prima volta sul palco a Spilamberto con la sua band da poco costituita, la Lele Leonardi Band.

Sabato 26 ottobre in concomitanza con la Cena della Solidarietà, la rassegna prosegue al Circolo ARCI con il concerto della Banda Giovani Note, l’ensemble di Spilamberto in prima linea nella formazione dei musicisti di domani.

La serata di chiusura di sabato 9 novembre al Panarok è dedicata alla musica classica in collaborazione con la Scuola di Musica Du Prè. Sul palco i pianisti Pietro Calanca, Emanuela Casarini, Maddalena Brianti con brani di Bach, Beethoven e Brahms.