Hockey: l’uBroker travolge i tedeschi del Darmstadt 15-4

Finisce in… festa (premiato come uomo partita) il ritorno della Scandiano hockeystica in Europa dopo vent’anni. Nell’andata dei sedicesimi di finale della World Skate Europe Cup – giocata sabato sera al PalaRegnani – l’uBroker travolge i tedeschi del Darmstadt con lo smisurato punteggio di 15-4. Un risultato eclatante frutto di una differenza tecnica notevole, e che dovrebbe consentire di affrontare la gara di ritorno – in programma in Germania il 16 novembre – con la tranquillità di chi ha il passaggio del turno in tasca. Ciliegina sulla torta… a un minuto dalla fine è arrivato il primo gol con la prima squadra del sedicenne debuttante scandianese Nicolò Busani; un predestinato.

La cronaca. Primo tempo tutt’altro che facile, a dispetto delle premesse e di quanto le due squadre, fin dalle prime battute, dimostrano sul piano tecnico. L’uBroker è decisamente superiore, ma colpevole – per lunghi tratti – di un imperfetto atteggiamento: troppi ricami, sotto porta, e troppa leggerezza. La rete di Ballestero sembra aprire la strada a una comoda passeggiata. E invece il Darmstadt prima trova il pari poi, dopo il nuovo vantaggio rossoblù, si porta addirittura avanti. Solo negli ultimi cinque minuti l’uBroker si dà una regolata, infilando tre marcature che finalmente portano la dovuta tranquillità.

Di tutt’altra natura la ripresa, quando i tedeschi vengono sottoposti – fin dalle prime battute – a un fuoco di fila che alla fine porterà a un parziale di dieci a uno. Gli ospiti vanno fuori ritmo, l’uBroker va a nozze, Festa fa quello che vuole e per Tataranni arriva un poker personale in un quarto d’ora.

E alla fine, per un uBroker che compie pienamente il proprio dovere, sono solo applausi.

Il tabellino

UBROKER SCANDIANO – DARMSTADT 15-4

Reti 1° tempo: 3.34 Ballestero, 13.14 F. Bender, 16.59 Coy, 17.21 Koch, 19.18 Becker, 19.51 Festa, 22.00 Festa, 22.25 Coy.

Reti 2° tempo: 0.37 Tataranni, 4.41 Gelmà, 6.06 Gelmà, 11.08 Coy, 11.58 Festa, 12.14 Festa, 14.01 Behnke, 15.08 Tataranni, 15.36 puniz. Tataranni, 15.50 Tataranni, 24.04 Busani.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, De Pietri, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

DARMSTADT: Leyer, F. Bender, Hack, Andrade, Koch, Rohmert, Behnke, Abdi, Becker, Mensah. Allenatore: H. Bender.

Arbitri: Diaz e Sanchez.

Spettatori: un centinaio.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo De Pietri.