San Podo d’Enza, si schianta contro un palo della luce: rilievi dei carabinieri

Poco dopo la mezzanotte di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai sanitari del 118, sono intervenuti in via Lenin a San Polo d’Enza per eseguire i rilievi di un incidente stradale. Un 29enne di Parma, alla guida di un Alfa 147 diretto verso il centro di San Polo d’Enza, nell’affrontare la rotatoria di via Lenin, per cause ancora all’esatto vaglio, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai carabinieri, anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del palo abbattuto. Il conducente è stato condotto all’ospedale Franchini di Montecchio Emilia per le cure del caso, e poi dimesso. E’ stato sottoposto ad accertamenti sanitari per verificare l’eventuale consumo di alcolici e/o stupefacenti, i cui esiti sono ora attesi dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Castelnovo Monti che hanno rilevato il sinistro.