Prima vittoria casalinga per la Green Warriors Sassuolo: 3-2 contro Soverato

È stata una battaglia lunghissima, oltre due ore ed un quarto di gioco, e tirata, ma alla fine la Green Warriors Sassuolo sorride: le neroverdi superano 3-2 il Volley Soverato e regalano al pubblico sassolese la prima entusiasmante vittoria. Tra le file di Sassuolo, in grande spolvero Cvetnic (22 punti), out nel quarto set per un dolore alla schiena e Malual, autrice anche lei di 22 punti. In doppia cifra anche Ghezzi (13).

Green Warriors Sassuolo 3 – Volley Soverato 2 (Parziali 23-25 25-15 25-23 21-25 15-12)