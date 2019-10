Sfonda il timpano all’ex moglie a suon di schiaffi

Dopo averle sfondato il timpano a suon di schiaffi l’ha chiusa a chiave in casa per impedirle di ricorrere alle cure mediche e denunciarlo. Questa la condotta violenta riservata all’ex moglie con la quale conviveva sebbene divorziati, non avendo intenzione di lasciare la casa. Violenze quelle risalenti alla fine dello scorso mese di settembre in conseguenze delle quali, al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto hanno denunciato l’uomo, un 58enne residente in paese, alla Procura reggiana per i reati di lesioni personali aggravate e sequestro di persona.

La Procura, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal gip l’applicazione nei confronti dell’uomo della doppia misura cautelare di allontanamento dell’uomo dalla casa e del divieto di avvicinamento all’ex moglie, una operaia 41enne, prescrivendogli di non avvicinarsi a più di 150 metri da tutti i luoghi frequentati dalla stessa e vietandogli di comunicare con lei. Pesanti come un macigno le accuse contestate all’uomo: lesioni personali aggravate perché nel corso di un litigio, nato per futili motivi, la prendeva a schiaffi all’altezza del viso e della guancia destra ed afferrandola per la gola le cagionava lesioni personali consistite in contusione al volto e perforazione del timpano con una prognosi di 30 giorni. Accusa a cui si deve aggiungere quella di sequestro di persona perché avvalendosi del figlio minore gli faceva chiudere la porta di casa dall’esterno e togliendo la chiave impediva alla donna di uscire e quindi di ricorrere alle cure per alcune ore e comunque sino all’arrivo dei carabinieri di Castelnovo Sotto allertati dal 112 a cui era giunta segnalazione da parte della vittima.