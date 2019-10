La Pallacanestro Scandiano fa poker a Castello d’Argile

Vittoria in terra bolognese per l’Emil Gas Scandiano, che sbanca Castello d’Argile e conquista la quarta vittoria in altrettanti match disputati. La squadra di Baroni fatica solo nel primo quarto, per poi allungare con decisione e dilagare nella ripresa, chiudendo con ben quattro uomini in doppia cifra. La classifica vede Corradini e compagni in vetta al girone A di serie D maschile con la Nazareno Carpi; prossimo turno sabato 26 al PalaRegnani con la Masi Casalecchio.

PEPERONCINO LIBERTAS-EMIL GAS SCANDIANO 48-73

(18-14, 22-31, 33-50)

PEPERONCINO LIBERTAS CASTELLO D’ARGILE: Bellodi 5, Vinci 5, Guidoni 6, Bartolazzi 3, Tosarelli, Patrese 6, Monari 10, Bianchini, Cilfone 6, Brochetto, Manzi 3, Vannini 4. All. Brochetto.

PALLACANESTRO SCANDIANO 2012: Catti, Rivi 6, Belli 1, Taddei 3, Bartoccetti 19, Braglia, Mammi G., Fikri 2, Di Micco 2, Vanni 14, Corradini 13, Fontanili 13. All. Baroni.

Arbitri: Landi e Capozzi di Bologna.