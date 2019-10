Festa alla Pietra con le Guide Alpine: tutti sui sentieri e in parete

Quello appena trascorso è stato un altro week end di grande affluenza alla Pietra di Bismantova, nel corso del quale agli spontanei appassionati della natura, dell’escursionismo e della arrampicata si sono aggiunti i partecipanti alla 2^ Festa delle Guide Alpine della Pietra. Massimo Ruffini, Pietro Barigazzi, Luca Beccari e Giovanni Olivieri, coordinati dall’inesauribile Fabiana Capra, hanno accolto al Rifugio della Pietra e accompagnato con gioia, a ciclo continuo, vecchie e nuove conoscenze lungo ferrate, sentieri e vie di salita in parete.

Per la Festa delle Guide sono arrivati anche da lontano e a gruppi: da Reggio Emilia, Sant’Ilario e San Polo d’Enza, Bagnolo in Piano, Carpi, Sassuolo, Ravenna e Bergamo, ma anche nutriti gruppi della Val di Fiemme e della Val di Fassa appositamente giunti a Castelnovo, spinti da un legame forte con questa rupe. Per tutti la Pietra di Bismantova rimane un luogo suggestivo, magico, una sorta di calamita che riaccende periodicamente la voglia di tornare per fare trekking, per scalare, per condividere passioni o semplicemente per respirare aria pulita, ammirando il panorama che la cima offre. Dal Trentino sono arrivate intere famiglie, con l’obiettivo dei genitori di far conoscere la Pietra ai figli, oggi per un approccio lungo il sentiero, ammirando le gesta dei più grandi, ma con l’idea un domani di tornare ancora e far vivere ai ragazzi le loro esperienze vissute lungo ferrate o vie di salita in parete.

Fra i protagonisti della sessione pomeridiana delle ferrate del sabato anche il Sindaco di Castelnovo, Enrico Bini, che ancora una volta si è munito di imbragatura, corda, moschettoni e dissipatore, per unirsi al gruppo della Ferrata degli Alpini la cui risalita verso la vetta era aperta dalla guida Massimo Ruffini e chiusa dalla guida Pietro Barigazzi. I gruppi più ambiziosi ed esperti, dei quali facevano parte anche gli escursionisti e rocciatori giunti dal Trentino, sono stati costantemente seguiti dalle guide Luca Beccari e Giovanni Olivieri. Con loro l’arrampicata si è sviluppata su diversi settori della Pietra. La Feste delle Guide Alpine della Pietra si è conclusa con l’apericena al Rifugio.