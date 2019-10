Stabile a fuoco in via Isonzo a Casalecchio

Intorno alle 19:00 un grosso incendio è divampato in uno stabile a Casalecchio in via Isonzo. L’edificio al momento risulta disabitato. A prendere fuoco è stata la parte superiore e il tetto in particolare, almeno 100 mq di copertura siano interessati dalle fiamme che divampano alte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con numerosi uomini e automezzi. Allertato il 118, sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri. Al momento non si lamentano feriti.