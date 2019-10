A Soliera laboratori di STEAM Education per bambini dai 5 agli 11 anni

A Soliera laboratori di STEAM Education per bambini dai 5 agli 11...

Habitat, il polo culturale di via Berlinguer 201, a Soliera, propone un ciclo di tre laboratori di STEAM education. L’acronimo STEAM sta per Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) e configura un approccio moderno e interdisciplinare alla ricerca e all’innovazione che sta prendendo sempre più piede nell’istruzione scolastica, nelle realtà più avanzate del pianeta.

Giovedì 24 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30, è in programma il primo appuntamento dal titolo “Play Cubetto”, rivolto ai bambini dai 5 ai 7 anni. Cubetto è un robot di legno amichevole, che insegnerà ai bambini le basi della programmazione dei computer attraverso giochi e avventure. Grazie al tabellone, sarà possibile fare coding, sviluppare il senso dell’orientamento, esplorare la logica computazionale e la ripetizione di una funzione.

Gli appuntamenti successivi sono quelli di lunedì 4 novembre, negli stessi orari pomeridiani, con “Mostri luminosi” per bambini dagli 8 agli 11 anni. Che cos’è l’ elettricità? Come funziona? Il workshop offre la possibilità di sperimentare con i circuiti e i led creando con la fantasia dei mostri di plastilina che si illuminano e che i partecipanti potranno portare a casa.

E lunedì 11 novembre per “Coding con Ozobot” per bambini dagli 8 agli 11 anni.

Ozobot Evo è un robottino esploratore, evoluzione di Ozobot Bit 2.0. Si può programmare tramite piste realizzate con i pennarelli grazie ai sensori che sono posizionati sui lati e la parte inferiore. È possibile aumentare gradualmente il livello di difficoltà, fino ad arrivare alla programmazione a blocchi e connessione tramite software dedicato.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@fondazionecampori.it oppure telefonare allo 059.568580 (lunedì-venerdì, ore 9-13).