Castelnovo Monti: weekend all’insegna della repressione all’uso indiscriminato dei cellulari

Continua incessante l’attività di prevenzione e repressione della Polizia Stradale, nella difficile “battaglia” all’uso indiscriminato dell’apparecchio cellulare durante la guida. Questa volta è stato il distaccamento di Castelnovo ne’ Monti ad attuare una serie di servizi specifici nel week end appena trascorso, che ha visto impiegate tre diverse pattuglie coordinate dal Sostituto Commissario Robelio Racchi su tutto il comprensorio montano.

Ad essere intercettati durante la guida una ventina di conducenti, tutti rigorosamente con l’apparecchio cellulare in mano: alcuni intenti a messaggiare, altri più semplicemente a telefonare. Una conducente in particolare, in pieno centro, aveva posto il telefonino aperto sul volante come se fosse un libro, a suo dire per consultare la via da trovare.

Un secondo conducente, invece, continuava a messaggiare col telefono posto accanto sul sedile del passeggero, mentre stava trasportando il proprio figlio sistemato nei sedili posteriori.

Per tutti è scattata una contravvenzione di oltre 160 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida e l’applicazione dell’eventuale recidiva con la sospensione del documento, laddove si dovesse ripetere la medesima violazione nel successivo biennio.

L’attività di contrasto della Polstrada reggiana a questo triste fenomeno che sta causando numerosi e gravi incidenti stradali, proseguirà anche nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale.