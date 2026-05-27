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Lo scorso 11 maggio, a seguito di una denuncia-querela sporta da una donna straniera, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno avviato un’approfondita indagine che ha portato alla denuncia, in stato di libertà, del marito 33enne anche lui straniero. L’uomo è stato accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni fisiche, fatti avvenuti il 10 maggio 2026 in presenza dei tre figli minori della coppia. Nella circostanza, la vittima è stata prontamente trasportata all’ospedale di Mirandola, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni salvo complicazioni.

Il giorno successivo, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento prevede l’obbligo per l’indagato di allontanarsi dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi luoghi abituali, con una distanza minima obbligatoria di 1.000 metri, oltre all’applicazione del braccialetto elettronico per il monitoraggio.