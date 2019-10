Comune di Reggio Emilia, deliberata l’assunzione del direttore generale.: incaricato il dottor Maurizio Battini

La giunta comunale ha approvato stamani, su proposta del sindaco Luca Vecchi, la assunzione di Maurizio Battini quale direttore generale del Comune di Reggio Emilia.

Nato a Reggio Emilia nel 1971, laureato in Economia e Commercio con indirizzo Politico-Economico all’Università degli studi di Modena, dopo la laurea ha svolto attività di ricerca universitaria e presso istituti economici nazionali e internazionali, attività di osservatore e supervisore internazionale per l’Ocse in zone di conflitto e collaborazioni con enti pubblici. Dal 2006 al 2013 è stato capo di Gabinetto del sindaco di Reggio Emilia.

Successivamente ha svolto la propria attività nell’Amministrazione centrale dello Stato, con ruoli di coordinamento e responsabilità: in particolare, quale capo della Segreteria tecnica del ministro per gli Affari regionali e lo Sport, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il dottor Battini viene assunto quale direttore generale del Comune di Reggio Emilia, a tempo determinato, dalla fine di ottobre alla conclusione del mandato amministrativo del sindaco, al fine, si legge nell’atto di deliberazione, di per garantire il pieno funzionamento della ‘macchina comunale’”, quindi come “figura strategica per rivedere, in particolare, il processo di riorganizzazione della macro-struttura dell’Ente”, con l’intento di creare “una struttura organizzativa che possa rispondere al meglio alle esigenze della città ed alla attuazione del programma di governo che questa Amministrazione intende realizzare nei prossimi 5 anni di mandato”.

Le funzioni di direttore generale del Comune sono infatti, da un lato, “l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell’ente, stabiliti dagli organi di governo dello stesso e, dall’altra, la sovrintendenza della gestione dell’ente stesso”.

In sostanza, spiega la delibera, “esso funge da raccordo con gli organi di governo, quale diretta espressione della volontà del capo dell’Amministrazione, garantendo – attraverso un’azione di mediazione e impulso tra le parti – il rispetto dei diversi ruoli di indirizzo e controllo (riservati alla parte politica) e gestione tecnico/amministrativa (prerogativa della dirigenza”.

La figura del direttore generale è prevista, oltre che dalle norme nazionali, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione del Comune di Reggio Emilia.