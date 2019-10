Definito il programma della quinta edizione del “China Study tour 2020”

Al via la quinta edizione del “China Study tour 2020” un’esperienza di studio e formazione in Cina offerta agli studenti di Unimore e proposta dal Dipartimento di Economia Marco Biagi assieme all’University of International Business and Economics – UIBE di Beijing (Cina).

Il China Study Tour è un’esperienza molto intensa di viaggio e formazione che include un corso presso la prestigiosa University of International Business and Economics di Pechino e numerose visite aziendali e culturali fra Pechino, Suzhou e Shangai. L’edizione 2020 si terrà nel periodo 11 maggio – 7 giugno.

Il programma del “China Study Tour 2020” sarà presentato giovedì 24 ottobre alle ore 12.00 in Aula 2 del Dipartimento di Economia Marco Biagi (Ala Est Via Berengario 51) a Modena. Durante la presentazione interverranno anche gli studenti delle edizioni passate che racconteranno la loro esperienza formativa in Cina e come questa ha impattato sulla loro carriera lavorativa.

Il corso, il cui costo di iscrizione è di 1.500 euro e riconosce 6/9 Crediti Formativi Universitari a seconda dei corsi di studio, è rivolto a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o ad una laurea triennale, in questo caso è preferibile essere iscritti al terzo anno. L’esperienza è particolarmente utile agli studenti universitari che frequentano i Dipartimenti di Economia, Studi Linguistici e Culturali ed Ingegneria ed è rivolta anche a iscritti di altre università italiane e straniere.

Per il bando di iscrizione e tutte le informazioni consultare il sito www.mem.unimore.it, dove si trova il dettaglio dei costi complessivi del programma e dei servizi inclusi nella quota di iscrizione. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a studytour.mem@unimore.it, o contattare in orario di ricevimento uno dei docenti responsabili dell’iniziativa: a Modena Cinzia Parolini cinzia.parolini@unimore.it e Ulpiana Kocollari ulpiana.kocollari@unimore.it; a Reggio Emilia a Fabrizio Montanari fabrizio.montanari@unimore.it.