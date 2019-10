“Leonarda, il canto della saponificatrice”, venerdì 25 ottobre al teatro De André di Casalgrande

Al teatro De Andrè di Casalgrande ultima data in provincia per il musical “Leonarda, il canto della saponificatrice”. In scena Laura “Mars” Rebuttini e Lara Puglia, due artiste del territorio, che insieme a Caterina Lusuardi, Alessia Galeotti, Cinzia Carreri e ensemble Atelier metteranno in scena le memorie di una delle serial killer più conosciute d’Italia: Leonarda Cianciulli.

Lo spettacolo è interamente musicato e tra canti e coreografie lo spettatore potrà conoscere il lato più intimo della criminale, una madre che non ha esitato ad uccidere per salvare il proprio figlio.

Ingresso: intero 15€ – ridotto 10€

Info e prenotazioni: 0522/1880040 oppure 3342555352 – info@teatrodeandre.it