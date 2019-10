Show-cooking gratuito a Parma col tour FoodAddiction in Store

Soffice torta al cioccolato in padella: la foodblogger Katia Baldrighi realizza un dolce sui fornelli

DOVE Scavolini Store Euro Torri – Piazza Arturo Balestrieri, c/o Centro commerciale Euro Torri PR

QUANDO sabato 26 ottobre – dalle 17.00 alle 18:30

IDEALE PER chi ama le cose veloci ma buone

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Sabato 26 ottobre presso lo Scavolini Store Euro Torri la foodblogger di iFood Katia Baldrighi preparerà una deliziosa torta diversa dal solito e cotta a fiamma bassa sui fornelli! Un morbido e soffice dolce al cioccolato in padella che non ha niente da invidiare alla classica cottura in forno. Dalle 17.00 Katia indosserà il grembiule per insegnare ad adulti e bambini le tecniche del mestiere. I più curiosi potranno aiutare la blogger nella preparazione e a fine evento assaggiare una golosa fetta di torta.

L’ospite speciale

Katia Baldrighi è piacentina e fin da bambina scopre la passione per la cucina. Sebbene la vita lavorativa la tenga lontana dai fornelli, si ritaglia sempre del tempo per cucinare e sperimentare, in un’ottica di costante miglioramento e creando pietanze nuove e gustose, anche di provenienze diverse. Da quasi 9 anni il suo blog iFood PappaECicci vuole ricreare un’atmosfera casalinga, racchiudendo oltre 300 ricette, appunti e racconti di vita.

Il tema e la ricetta

Per questa occasione speciale, la foodblogger Katia Baldrighi porterà in tavola una ricetta evergreen adatta a chi non vuole utilizzare il forno, magari per mancanza di tempo. La ricetta infatti, prevede una classica torta al cioccolato con uova, farina, zucchero, cacao e cioccolato fondente, con una cottura alternativa in padella. Il risultato? Gusto e morbidezza. Per decorare il dessert, Katia utilizzerà una sac-à-poche per creare dei ciuffetti di panna montata da spolverizzare con del cacao amaro.

La location

L’evento si svolge presso lo Scavolini Store Euro Torri, situato nell’area commerciale dell’Euro Torri, l’elegante Shopping Center a Parma. Ad accogliere e accompagnare i visitatori durante la scelta della cucina ideale, vi sarà la professionalità e l’esperienza di Chiara Cassinelli e i suoi collaboratori. Molti i plus offerti: rilievo misure, progettazione computerizzata, trasporto e montaggio, tutti compresi nel prezzo, e un comodo parcheggio. Lo showroom, nei suoi 372 mq, espone alcune delle novità Scavolini, per l’arredo cucina come la nuovissima Mia by Carlo Cracco e la nuova arrivata DeLinea e poi LiberaMente e Carattere e le soluzioni per l’arredo bagno tra cui Aquo e Baltimora.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2018 i 225 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito con oltre 200 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di Netaddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.