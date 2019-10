Terza partita in otto giorni per l’uBroker Scandiano

L’uBroker Scandiano è impegnato sabato 26 ottobre (ore 20.45, diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it) sulla pista del neopromosso Montebello (Vicenza). I rossoblù di Crudeli, in quella che è la quinta giornata d’andata, vanno a caccia del bottino pieno per bussare ai piani alti della classifica, ipotizzando di approfittare delle sfide che vedono impegnate le formazioni immediatamente avanti in graduatoria (Monza-Follonica e Trissino-Lodi, oltre alo scontro diretto Viareggio-Valdagno). Sulla carta la squadra scandianese dovrebbe partire favorita, ma l’esperienza di questi ultimi anni insegna che non di rado, sulle piste della bassa classifica, l’uBroker ha lasciato punti importanti.

Per cui… “Il nostro atteggiamento – afferma il tecnico dell’uBroker, Roberto Crudeli – in casa o fuori, deve essere sempre quello: imporre il nostro gioco e portare a casa i tre punti. Possono esserci a volte cali di tensione, e in questo senso bisogna crescere”. A proposito di crescita: “La squadra – continua Crudeli – che è quasi completamente nuova, ha bisogno di tempo per trovare un suo equilibrio e una sua continuità, avendo fiducia e lavorando come stiamo facendo. Mercoledì, contro il Correggio, i ragazzi hanno fornito una prova convincente, riuscendo a non innervosirsi di fronte a difficoltà verificatesi non per meriti degli avversari e non per demeriti nostri. Abbiamo giocato con tranquillità e continuità, ed è su questa linea che dobbiamo proseguire”.

La formazione. UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Tataranni, Gelmà Paz, Festa, Coy Grau, Franchi, Busani, Iapichello, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Le partite della quinta giornata d’andata. Sabato 26 ottobre: Monza-Follonica, Bassano-Breganze, Sarzana-Forte dei Marmi, Montebello-Scandiano, Viareggio-Valdagno. Domenica 27 ottobre: Trissino-Lodi, Correggio-Sandrigo.

Classifica: Breganze 9, Forte dei Marmi 9, Lodi 9, Follonica 8, Trissino 7, Sandrigo 7, Valdagno 7, Viareggio 7, Scandiano 6, Monza 4, Sarzana 4, Montebello 1, Bassano 1, Correggio 0.

Le partite della sesta giornata d’andata, mercoledì 30 ottobre: Lodi-Monza, Forte dei Marmi-Viareggio, Scandiano-Bassano, Valdagno-Correggio, Breganze-Trissino, Follonica-Sarzana, Sandrigo-Montebello.