Il Festival della Crescita arriva a Sassuolo

Condividere percorsi e progetti felici per mettere a fuoco “il nuovo senso dell’impresa” è l’obiettivo del Festival della Crescita di Sassuolo, con due appuntamenti aperti al pubblico:

– Giovedì 7 novembre (ore 18.30 – 20.00) presso l’Auditorium Bertoli, Via Pia 108

– Venerdì 8 novembre (ore 9.30 – 18.00) presso il Crogiolo Marazzi, Via Radici in Monte 70.

Le due giornate, aperte al pubblico, sono curate e realizzate da Future Concept Lab ed Esmalglass Itaca Group, in collaborazione con Crogiolo Marazzi e con il patrocinio del Comune di Sassuolo. Per il secondo anno consecutivo il Festival della Crescita tiene una tappa a Sassuolo, per parlare di crescita e innovazione con un focus particolare sul mondo del Design e della progettazione. “Designing Happiness” non è solo il titolo, ma anche il senso del progetto e il filo conduttore del programma di questa edizione, in cui la “felicità”, considerata da una prospettiva progettuale, viene affrontata attraverso discipline e linguaggi diversi.

Giovedì 7 novembre. Alle ore 18.30 il Festival si aprirà con una Lectio Magistralis di Francesco Morace (Presidente di Future Concept Lab e curatore del Festival) e, a seguire, un suo dialogo con Massimo Malagoli (Assessore al Commercio, alle Attività Produttive e Centro Storico del Comune di Sassuolo).

Venerdì 8 novembre. Al centro dei vari temi dell’intera giornata sarà “il colore”, con i suoi vari aspetti – materiali e immateriali – che lo vedono in relazione alle persone e ai loro ambienti di vita, di lavoro, di esperienza a 360°: dagli aspetti percettivi alle soluzioni applicative.

All’interno della giornata si passerà da contributi sull’intelligenza emotiva alle dimensioni del neuromarketing, fino a un focus sull’intelligenza del territorio e a progetti imprenditoriali. Alla mattina gli interventi saranno principalmente dedicati ai mestieri del futuro e alle sfide dell’innovazione, con la partecipazione finale di alcune Scuole di Sassuolo che presenteranno alcuni progetti e percorsi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

Nel pomeriggio, le diverse sessioni saranno rivolte al mondo delle Aziende, condividendo casi di successo e strategie, con un focus rivolto a visioni e progetti di architettura e coinvolgendo importanti protagonisti della scena nazionale.

Il Festival avrà una chiusura strategica sul “Manifesto della Crescita per Sassuolo” con Francesco Morace, Linda Gobbi (sociologa e co-fondatrice di Future Concept Lab) e Armando Meletti (Amministratore Delegato Esmalglass – Itaca SpA).