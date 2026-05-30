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I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato una coppia di bolognesi, lei 38enne, lui 50enne, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’arresto è stato eseguito durante un controllo del territorio che i militari stavano facendo nei pressi della Stazione ferroviaria “Bologna Borgo Panigale”, per verificare la presenza di persone dedite all’acquisito e alla vendita di droga. Alla vista di un automobilista che si stava aggirando con fare sospetto, i Carabinieri si sono avvicinati e dopo averlo identificato in un bolognese sulla cinquantina, gravato da precedenti di polizia, lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che la sostanza stupefacente proveniva verosimilmente da un appartamento situato in zona. I Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione sospetta e dopo aver informato i due residenti della situazione, lei 38enne e lui 50enne, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Le operazioni di ricerca hanno consentito di trovare 26 grammi circa di cocaina e del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente. L’automobilista, rimasto a piede libero, è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la 38enne e il 50enne sono stati accompagnati nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.