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Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

La Polizia di Stato di Bologna, nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di criminalità diffusa ad esso connessi, ha intensificato nel territorio l’attività di controllo e monitoraggio attraverso specifici servizi ad “Alto Impatto investigativo”, secondo il modello operativo già adottato con successo negli anni precedenti e coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività straordinarie finalizzate al rafforzamento della sicurezza urbana e alla tutela dell’Ordine Pubblico, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado, microcriminalità e traffico di sostanze stupefacenti.

Tra gli obiettivi principali dell’operazione figurano il contrasto alle attività di spaccio nelle cosiddette “piazze di spaccio”, il controllo delle aree interessate dalla “mala-movida”, caratterizzate da frequenti episodi di violenza e disordine, anche in prossimità delle “zone rosse”, nonché il contrasto alla detenzione e al porto illegale di armi, con particolare riguardo ai contesti riconducibili a fenomeni in ambito giovanile.

Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi commerciali e ai luoghi di aggregazione all’interno dei quali sono stati riscontrati elementi riconducibili ad attività di distribuzione e consumo di sostanze stupefacenti. L’operazione, sviluppata su scala nazionale e realizzata sul territorio bolognese dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Bologna, con il supporto dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e il coinvolgimento di altri uffici della Questura, ha consentito di conseguire significativi risultati sul piano repressivo e preventivo. Nel corso delle attività, svoltesi nell’arco temporale tra il 6 maggio al 27 maggio, sono stati arrestati 12 soggetti, tutti maggiorenni, mentre altre 28 persone sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

L’attività investigativa e i servizi di controllo del territorio hanno inoltre portato al sequestro complessivo di oltre 30 kg di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati sequestrati 0,318 kg di cocaina, 19,417 kg di hashish, 10,722 kg di marijuana, 0,021 kg di eroina, 0,001 kg di crack e 0,002 kg di metanfetamina. L’azione di contrasto ha interessato numerose aree della città considerate particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana. Nel corso dei servizi sono state identificate complessivamente 586 persone, di cui 21 minorenni. Le verifiche si sono concentrate soprattutto nei quartieri cittadini e nelle zone adiacenti ai locali notturni e ai principali luoghi di aggregazione giovanile, contesti nei quali si registra una maggiore incidenza del consumo e della cessione di sostanze stupefacenti. L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto al traffico e allo spaccio di droga, fenomeni che incidono in maniera significativa sulla sicurezza dei cittadini e sul degrado urbano.