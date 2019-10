“Lessico della Diversità” della Fondazione Benetton in Biblioteca a Sant’Ilario d’Enza

Per chi desidera capire meglio cosa succede nel mondo, la Biblioteca organizza una rassegna di presentazioni con scrittori e saggisti: “Il mondo in un libro”. Il primo appuntamento è lunedì 28 ottobre alle ore 21.00 con un libro edito dalla Fondazione Benetton in collaborazione con Antiga Edizioni. “Piccolo lessico della diversità” è un volume collettivo curato da Marco Aime, docente di Antropologia culturale all’Università di Genova, e Davide Papotti, docente di Geografia culturale all’Università di Parma. Quest’ultimo sarà presente all’incontro insieme all’editor Patrizia Boschiero (Fondazione Benetton) e lo storico della letteratura Luigi Marfè, uno degli autori dei numerosi interventi presenti nel libro, una raccolta di saggi su parole riconducibili al concetto di diversità.

L’altro, l’altrove, il diverso. Sono categorie quantomai attuali in cui la diversità, vera o presunta è diventata un argomento catalizzatore del senso comune. La paura della contaminazione non più genetica ma culturale trova espressione in un razzismo strisciante, ma sempre più esplicito. La diversità in questo libro è esplorata sotto vari aspetti, anche inconsueti, confini e frontiere, curiosità e spaesamento, esotismo e turismo. L’obiettivo è che le varie riflessioni aiutino ad allargare la visione alla prospettiva dell’altro, in un’ottica di pluralismo culturale che aiuti a comprendere chi sono gli altri, per comprendere meglio noi stessi.

Davide Papotti insegna Geografia culturale presso l’Università di Parma. Nel 2012 ha pubblicato, con Marco Aime, “L’altro e l’altrove. Antropologia, geografia e turismo” (Einaudi).

Luigi Marfè (Università di Padova) traduce poesia dall’inglese e dal francese, è autore di diverse pubblicazioni tra cui “Oltre la fine dei viaggi” e collabora a numerose testate e riviste come “Left” e “L’indice”.

Ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858 – www.comune.santilariodenza.re.it