Lunedì a Soliera l’annuale incontro regionale di Youth for Understanding Italia

Si tratta di incontro pubblico gratuito e aperto a tutti gli interessati, studenti e genitori,

per fornire un quadro dettagliato sul percorso e le modalità per partecipare con

soddisfazione ad un periodo di studio all’estero durante l’anno scolastico 2020/2021:

aspetti normativi e organizzativi con l’accesso a borse di studio.

Offriamo anche l’opportunità alle famiglie interessate di vivere un’esperienza straordinaria

ed emozionante di ospitalità, aprendo la porta di casa ad uno studente di uno dei 50 Paesi

con cui YOUTH FOR UNDERSTANDING è affiliata: si tratta di una full immersion culturale

autentica e molto stimolante!

Appuntamento LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 20.30 A SOLIERA (MO) PRESSO HABITAT

VIA BERLINGUER 201