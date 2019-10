A Vignola partono i lavori per una nuova ciclabile in via Modenese

Sono stati consegnati oggi e inizieranno a breve i lavori, previsti dall’amministrazione comunale, per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale su via Modenese, nel tratto compreso fra via Cesare Battisti e via per Spilamberto. Il cantiere proseguirà per circa 3 mesi. L’intervento costituirà il prosieguo del percorso già esistente in via Cesare Battisti, al fine di implementare il livello di sicurezza e ridurre il tasso di incidentalità sull’asse stradale di attraversamento della città in direzione Bologna-Modena.

Questo percorso ciclo-pedonale, ammesso a contributo nell’ambito del “Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale – Programma per lo sviluppo e la sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”, sarà realizzato in conglomerato bituminoso e protetto dal transito veicolare da elementi di arredo urbano e da aiuole, con conseguente maggiore percezione di sicurezza da parte della cosiddetta “utenza debole” (pedoni e ciclisti).

La progettazione esecutiva dell’intervento ha previsto un costo complessivo di 220.000 euro.

In particolare, i lavori prevedono: la riduzione dell’attuale sede stradale ad una sola corsia di marcia, per permettere la realizzazione di percorso ciclo-pedonale di larghezza utile pari a 2,50 ml; la realizzazione di un’aiuola di separazione e protezione tra sede viaria e sede ciclo-pedonale; nei tratti ove gli spazi non consentiranno l’inserimento dell’aiuola, la separazione sarà comunque garantita da un adeguato cordolo con inserimento di parapetti metallici, esteticamente simili a quelli già presenti nel tratto precedente; nell’aiuola di separazione verranno inoltre messe a dimora le medesime essenze presenti nel tratto precedente (Lonicera Pileata e/o Cotoneaster) ed è prevista la predisposizione di impianto di irrigazione di mantenimento; adeguamento dell’impianto di raccolta acque meteoriche lungo tutto il tratto in oggetto;

La viabilità su via Modenese, nel tratto compreso fra via Cesare Battisti e via per Spilamberto, verrà pertanto disciplinata adeguandola alle necessità del cantiere, con conseguente restringimento della sede stradale ad una unica corsia di marcia e diminuzione della velocità di percorrenza a 30 km/h.