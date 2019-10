Operazione “Castelli di Coca”, il Sindaco Bellelli si complimenta con i carabinieri

«Apprendendo i dettagli dell’operazione ‘Castelli di Coca’, attiva già dalle prime ore della mattinata, con l’arresto di 8 persone e 13 indagati. Non posso che congratularmi con il Capitano Alessandro Iacovelli e la compagnia dei Carabinieri di Carpi, per l’ennesimo contributo alla sicurezza e alla qualità della vita del nostro territorio. – commenta Bellelli, che aggiunge – Una capacità d’indagine che ha permesso di scoprire una rete ormai insinuata nel territorio in modo organizzato e capillare. L’organizzazione sgominata è composta da cittadini carpigiani, che mettevano a repentaglio anche la quotidianità dei più giovani, minacciando i luoghi di socialità della nostra città, che da domani potranno essere più sicuri».