Celebrazioni dei defunti: orari cimiteri e cerimonie

I cimiteri di Fiorano Modenese, ovvero quello del capoluogo e quello di Spezzano, fino al 2 novembre, sono aperti dalle ore 8 alle ore 19; dal 3 novembre entra in vigore l’orario invernale che proseguirà fino al 31 marzo 2020, con apertura dalle ore 8 alle ore 17.

Le cerimonie religiose, presso il cimitero, programmate dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Fiorano, prevedono, venerdì 1 novembre, alle ore 15 la Messa e la benedizione delle tombe. E’ l’inizio dell’ottavario di preghiera per i fedeli defunti, che prosegue fino all’8 novembre incluso, con la recita del Rosario alle ore 14.30 e la Messa alle 15.

Sabato 2 novembre le Messe al cimitero saranno due: alle ore 10 e alle ore 15.

Nel cimitero di Spezzano, la Parrocchia di San Giovanni Evangelista sia il giorno 1 che il 2 novembre reciterà il Rosario alle ore 15 e celebrerà la Messa alle 15.30 con, in conclusione, la benedizione delle tombe. Domenica 3 novembre alle ore 15 sarà recitato il Rosario.

Si ricorda a tutti che nei cimiteri si entra esclusivamente a piedi; sono vietate biciclette, motocicli, veicoli di ogni tipo non autorizzati. E’ vietato: l’ingresso alle persone con cani o altri animali anche se dotati di guinzaglio; l’ingresso alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni non consone al luogo; ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo.