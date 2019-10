Cordoglio a Fiorano per la scomparsa di Ercole Zanasi

Si è spento per malattia Ercole Zanasi, spezzanese, classe 1932, conosciuto per essere stato vicesindaco e consigliere comunale, quale rappresentante del Partito Socialista Italiano.

Dopo la crisi politica del 1970, con il commissariamento del comune, viene formata una nuova Giunta Dc-Psi guidata prima da Renzo Sola e poi da Giuseppe Leonardi. Nel 1971 il vicesindaco socialista Giovanni Francia si dimette e gli subentra Ercole Zanasi che rimane in carica fino alle elezioni del 1975, legando il suo nome, in particolare, alla realizzazione del Centro Sportivo Ciro Menotti.

Come ha dichiarato il sindaco Francesco Tosi: “Siamo vicini alla famiglia, colpita negli affetti più cari per la perdita di Ercole. La comunità locale lo ricorda per l’impegno pubblico svolto, fino alla carica di vicesindaco. L’ultima volta che lo incontrai, due anni fa, si rallegrò con me ed espresse soddisfazione in quanto l’Amministrazione aveva rifatto la pista di atletica di Spezzano, realizzata durante il suo mandato quarant’anni prima. Parlava con passione di queste sue realizzazioni. Esprimo sentimenti di condoglianza, anche a nome dei cittadini che rappresento, alla moglie e ai figli”.

Ercole Zanasi venne rieletto nel 1975 con il ruolo di capogruppo, dimettendosi nel 1979. Torna in Consiglio Comunale, sempre come capogruppo, nella successiva legislatura, subentrando a Egidio Ferrari.

Soltanto pochi mesi fa avevamo pubblicato un post per partecipare alla gioia sua e della moglie Pia Cavani nel sessantesimo di matrimonio. Avremmo voluto potere pubblicare anche quello del settantesimo, ma non possiamo fare altro che partecipare al cordoglio di Pia, dei figli Oscar, Luca e Claudio, di tutti i famigliari e gli amici, ricordando e sottolineando il servizio svolto da Ercole Zanasi i suoi concittadini.