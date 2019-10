Kickboxing: Guerrieri del Tiepido protagonisti alla Coppa Italia WMAC

A Ferrara si è svolta domenica la Coppa Italia della sigla WMAC a cura del Maestro De Marchi. La compagine di Portile del Coach Cristian Guadagno non si è persa l’occasione di fare un po’ di nuova esperienza in attesa di eventi maggiori. Con 9 atleti in gara il Team ha collezionato 9 ori e 4 argenti tra Kickboxing Light e Light Contact. In gara i fratelli Damiano e Melissa Guadagno di Maranello, Marco e Luca Picardi di Modena, Youssef e Yousra Ezzanfari di Spilamberto, Davide e Alessandro Balboni di Soliera e Mattia Ponzoni di Modena. Ora ci si prepara per Roma, con la seconda tappa per le qualificazioni ai Mondiali XFC 2020.