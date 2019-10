Nasce la Fondazione Iris Ceramica Group 

In concomitanza con Cersaie 2019, la Holding leader a livello mondiale nella produzione di rivestimenti in ceramica tecnica, presenta la Fondazione Iris Ceramica Group, un ente no profit con finalità di promozione della salvaguardia ambientale, dello sviluppo e della coesione sociale nonché della diffusione di linee di condotta etiche sia da parte delle aziende, che degli individui.

Nella cornice d’eccezione dell’​Accademia Militare di Modena​, ​domenica 22 settembre​, Iris Ceramica Group, holding leader a livello mondiale nella produzione di rivestimenti ceramici, ha annunciato, di fronte ad una platea di oltre 300 rappresentanti dei propri stakeholders, la ​nascita dell’omonima Fondazione​. L’ente si occuperà di ​sensibilizzare imprese e individui​ ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, attraverso la promozione di comportamenti più etici​ e il ​sostegno concreto​ a realtà e progetti volti alla costruzione di nuovi modelli di aggregazione e di benessere per la collettività.

Esempi in tal senso sono le collaborazioni già avviate da Iris Ceramica Group con organizzazioni come ​Save the Children​, ​Action Aid​ e ​The Nature Conservancy​, ma anche l’impegno, promesso e raggiunto, di ​Emissioni Zero ​ negli stabilimenti che producono le grandi lastre del Gruppo. Così come la pubblicazione del primo ​Bilancio di Sostenibilità​, ufficializzato proprio in questa occasione, che testimonia come le attività della Fondazione siano rivolte ad offrire un contributo fattivo al raggiungimento dei ​17 obiettivi​ per lo sviluppo sostenibile previsti dall’​Agenda ONU 2030​.

“​La sostenibilità è una parte fondamentale della nostra strategia e della nostra cultura aziendale; definisce non solo come facciamo le cose, ma chi siamo. È anche un requisito imprescindibile per salvaguardare il pianeta e la collettività” ​afferma ​Federica Minozzi, amministratore delegato di Iris Ceramica Group.​ “​La nascita della Fondazione Iris Ceramica Group sancisce pubblicamente il nostro impegno per la costruzione di un futuro sostenibile, sicuro e inclusivo ​ e il nostro primo Bilancio di Sostenibilità è espressione tangibile di questo impegno, un documento trasparente e volontario degli sforzi del Gruppo, ma anche un investimento teso a creare valore duraturo per tutti i nostri stakeholder”.

Una sfida importante quella della ​Fondazione Iris Ceramica Group​, che mette in luce il carattere innovatore della Holding​ capace non solo di esprimere filosofie di prodotto che anticipano i bisogni e le abitudini di vita, ma anche di porsi come ​guida culturale ​in grado di ispirare nel mondo dell’industria una presa di coscienza responsabile che guardi al futuro proteggendo il presente.

fondazione.irisceramicagroup.it