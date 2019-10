Martedì 29 ottobre Consiglio comunale a Maranello

Martedì 29 ottobre alle ore 19.30 presso la sala consiliare del Municipio in Piazza Libertà si riunisce il consiglio comunale. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune di Maranello. Ordine del giorno:

1) Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal Consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa alla revoca della podestà genitoriale subita da mamma residente a Maranello a seguito di segnalazione ai servizi sociali proveniente da scuola comunale poi rivelatasi infondata, così come descritto nell’articolo di giornale del Resto del Carlino del 08/10/2019.

2) Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal Consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa ai parcheggi selvaggi senza controllo in Via Ugo Foscolo e Vittorio Alfieri con conseguenti disagi per i residenti.

3) Adesione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Le terre di Matilde in Europa”. Approvazione statuto e convenzione.

4) Adeguamento del compenso ai componenti dell’Organo di revisione ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018.

5) Approvazione del documento unico di programmazione 2020-2022.

6) Relazione dell’Amministratore unico della Maranello Patrimonio srl relativa al secondo quadrimestre 2019.

7) Ordine del giorno presentato dal Consigliere Mori Alessio, per conto dei gruppi consiliari Partito Democratico, Lista Civica Maranello in Testa Zironi Sindaco e L’Italia del Futuro, di solidarietà al popolo curdo, con richiesta di fermare l’attacco turco in Siria.

8) Ordine del giorno presentato dal Consigliere Mori Alessio, per conto del gruppo consiliare del Partito Democratico, in occasione del 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino (1989 – 2019): contro i muri della vergogna.

9) Question time presentato dal Consigliere Sgambati Vincenzo, del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, ai sensi dell’art. 52 del vigente regolamento del Consiglio comunale, relativo all’attraversamento pedonale della Nuova Estense, nel tratto (civico 2248) dove è stato investito e poi deceduto un nostro concittadino.