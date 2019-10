Principio di incendio stanotte in Corso Duomo a Modena

Questa notte poco prima dell’una i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti in Corso Duomo per un principio d’incendio in un locale quadri elettrici che si affaccia su un cavedio pertinente l’Archivio Notarile. L’incendio, limitato a un quadro elettrico, è stato prontamente estinto dai Vigili del Fuoco senza che cagionasse danni alla strutture. Parte del fumo è penetrato nell’adiacente Museo Lapidario del Duomo facendo scattare l’allarme incendio.