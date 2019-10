100mila euro dalla Regione per una ciclabile a Scandiano

E’ stato inserito anche un progetto del Comune di Scandiano tra quelli che hanno ottenuto un contributo regionale per la mobilità sostenibile. Si tratta di un contributo da 100mila euro su un totale di 190mila per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo via Ubersetto dall’hotel Boiardo, dove arriva la ciclabile del Tresinaro, sino alle prime case di Ca’ de Caroli, dove partono marciapiedi esistenti.

“Un grande risultato per il nostro Comune – ha commentato il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, presente oggi alla conferenza stampa in Regione – che ha visto premiato l’impegno per la realizzazione di un tratto ciclabile importante che unisce il capoluogo alla frazione di Cà de Caroli. Investimento, quello della Regione, che certifica anche come il progetto predisposto abbia elementi di unicità e di valore meritevoli di attenzione. Un accento sulla qualità e sull’utilità che sarà cifra di ogni progetto su cui lavorerà questa amministrazione”.

La ciclabile sarà in asfalto, larga 2 metri e 50, oltre all’elemento di protezione. E’ prevista l’illuminazione di tutto il tratto con tecnologia a led e con sostituzione dei lampioni stradali esistenti per ridurre consumi. Previste, tra le opere accessorie, anche il rifacimento della pensilina del bus e un tratto di fognatura.