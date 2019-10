Bologna, auto fuori strada in rotonda Benedetto Croce: morta una giovane donna

Una donna di appena 25 anni ha perso la vita, stanotte intorno all’una, in un incidente stradale avvenuto a Borgo Panigale. L’Alfa Romeo sulla quale viaggiava è uscita di strada alla rotatoria Benedetto Croce, finendo la sua corsa sul prato pendente che costeggia la strada. Un giovane 19enne che viaggiava con la vittima è stato trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice 2, dunque di media gravità. Le cause dello schianto sono da accertare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con ambulanza ed automedica, la Polizia locale ed i Vigili del fuoco.