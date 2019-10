Domenica 3 novembre è ecologica, anche a Carpi

Domenica 3 novembre sarà in vigore anche a Carpi una delle Domeniche ecologiche previste dal Piano regionale integrato della Regione Emilia-Romagna, a cui anche la città dei Pio aderisce. I divieti di circolazione saranno in vigore dalle 8.30 alle 18.30. Il transito sarà vietato a tutti gli autoveicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1; ai veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3; infine ai ciclomotori e motocicli PRE EURO.

Ricordiamo che questi provvedimenti sono in vigore all’interno del perimetro disegnato dalla Tang. B. Losl, S.P. 413, Tang. 12 Luglio 1944, via Grlduzza, via Cavata, via Secchia, Cavale. Lama di Quartlrolo, via Lama di Quartlrolo lnt., via Cattanl. Le strade che delimitano il perimetro dell’area soggetta a divieto di circolazione, ed i parcheggi ad esse prospicienti, sono liberamente percorribili e accessibili.

Per informazioni: https://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/ambiente/liberiamolaria

Polizia municipale, telefono 059 649555