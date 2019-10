Policlinico di Modena: deceduto ieri in Terapia Intensiva un uomo di 61 anni residente a Bologna

Ieri pomeriggio in Terapia intensiva al Policlinico di Modena è deceduto, per cause ancora da verificare, un uomo di 61 anni, sottoposto nei giorni scorsi a un complesso intervento conservativo in Chirurgia della Mano a seguito di un infortunio sul lavoro che aveva procurato un serio trauma alla mano destra.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, in data odierna ha segnalato, come da prassi, l’accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. Sono in corso tutti gli accertamenti su quanto accaduto.

L’Azienda desidera esprimere massima vicinanza e cordoglio alla famiglia colpita da questo drammatico lutto.