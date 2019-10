Premio Pierangelo Bertoli, dopo il successo della 7^ edizione sono già aperte le iscrizioni per quella 2020

Dopo il grandissimo successo riscontrato nella finale del Premio Pierangelo Bertoli 2019, che si è tenuta venerdì 18 ottobre al Teatro Storchi di Modena, il Premio, indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, con la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini e la collaborazione di Bper banca, presenta il bando di concorso per l’edizione del prossimo anno. Sono già aperte, infatti, le iscrizioni al Premio Pierangelo Bertoli 2020, per la sezione Nuovi Cantautori. La quota d’iscrizione al Premio è di € 35,00.

Sono ammessi al Premio Pierangelo Bertoli – sezione NUOVI CANTAUTORI coloro che scrivono i testi delle proprie opere (o che siano almeno coautori della parte testuale), che presentino un brano inedito in lingua italiana o in dialetto (mai uscito sul mercato discografico). Si precisa che non esistono limiti di età anagrafica per l’iscrizione al Premio. Il termine di iscrizione è stabilito entro e non oltre il 20 aprile 2020.

La domanda dovrà essere spedita o tramite posta elettronica all’indirizzo premiobertoli@bertolifansclub.org o per posta ordinaria all’indirizzo: ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTECRISTO – via Rainusso 130 – 41124 Modena. In quest’ultimo caso farà fede il timbro postale.

La Direzione Artistica non risponde del materiale non pervenuto per disguidi postali o simili. La quota di iscrizione di € 35,00 dovrà essere versata, al momento dell’iscrizione, tramite bonifico bancario ai seguenti estremi: IBAN: IT 55 W 02008 67015 000102836497 intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTECRISTO.

Alla domanda di iscrizione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti.

Brano inedito che si intende presentare in formato mp3 in caso di domanda via mail, o su supporto CD in caso di posta ordinaria.

File o fotocopia del testo.

Indicazione di n° 3 canzoni di Pierangelo Bertoli, che il candidato sente di potere interpretare perché appartenenti alle sue corde artistiche.

Brevi note di presentazione dell’Artista.

Ricevuta del bonifico bancario effettuato (anche fotocopia) o numero di CRO o di riferimento del suddetto.

Il Premio per il Vincitore della sezione Nuovi Cantautori consisterà in un riconoscimento in denaro pari a €. 4.000,00 (contro i 3mila dello scorso anno), oltre alla partecipazione in qualità di ospite a manifestazioni di prestigio collaterali che si svolgeranno in Italia nel 2021, e a programmi televisivi.

La 7^ edizione si è conclusa con un successo clamoroso, omaggiando Luciano Ligabue, PFM, Raphael Gualazzi ed Enrico Nigiotti. Il Premio Nuovi Cantautori, invece, è andato a Francesco Lettieri, che ha presentato il suo inedito “Ho un sacco di voglie” e la cover di Pierangelo Bertoli “Dalla Finestra”. Il Teatro Storchi, che ha registrato il tutto esaurito già diversi giorni precedenti la serata, ha assistito a uno spettacolo emozionante e indimenticabile.