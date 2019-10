Da domani a domenica lavori di Hera sulla rete idrica a Sassuolo

Nella giornata di domani, venerdì 1 novembre, fino a domenica 3 novembre Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Sassuolo. In particolare, essendo stati realizzati nuovi tratti di acquedotto in via Gramsci, agli incroci con le vie Braida e San Francesco, si procederà al loro collegamento alla rete esistente.

I lavori richiederanno modifiche alla viabilità: domani, venerdì 1 novembre, via Braida sarà chiusa al traffico, mentre sabato 2 e domenica 3 novembre non sarà possibile il transito veicolare in via San Francesco.

Domenica sarà effettuata anche l’interruzione programmata del servizio idrico alle utenze della zona, indicativamente dalle 8,30 alle 17.

Le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.