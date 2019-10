Formigine celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forza Armate, iniziative a Magreta e in centro storico

Il Comune di Formigine si unisce alle celebrazioni in occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una serie di iniziative sul territorio. Domenica 3 novembre alle ore 9.00 presso il monumento di Piazza Kennedy a Magreta verrà deposta una corona d’alloro alla presenza delle Autorità e delle Associazioni Combattentistiche. Nella stessa giornata alle ore 10.00 le celebrazioni si trasferiranno a Formigine in centro storico, dove un corteo percorrerà via Trento Trieste fino a giungere nella piazza centrale.

Qui, sulle note dell’Inno di Italia, avverrà la cerimonia dell’alzabandiera, seguita da un intervento del Sindaco Maria Costi e dalla deposizione di una corona d’alloro sulla lapide della Torre Civica e sul monumento in Piazza della Repubblica. La cerimonia sarà accompagnata dai canti e della musica del Coro Formiginese, della Banda del Liceo Musicale Carlo Sigonio e degli ospiti dell’Opera Pia Castiglioni e dalle letture dell’Associazione Librarsi, e si concluderà alle 11.30 con la celebraziona della messa. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, il Castello di Formigine ospiterà “La Grande Guerra a Formigine”, speciale visita guidata gratuita a tema a cura delle guide museali.

Per la visita è consigliata la prenotazione al numero 059.416277/145 o all’indirizzo castello@comune.formigine.mo.it