Sara Prati e Giorgio Rinaldi a ‘Il tè delle 5’

L’Associazione Artistica INarte, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, il Circolo Nuraghe, l’associazione di fotografia Framestorming e gli Amici della Musica Nino Rota domenica 3 novembre 2019, alle ore 17, a Villa Cuoghi in Via Gramsci, rinnovano il rito de ‘Il tè delle 5’, che unisce un evento lettereario con la possibilità di ritrovarsi e stare insieme.

Domenica i protagonisti sono Sara Prati e Giorgio Rinaldi, autori di ‘101 Modi di dire’. Quante volte nel quotidiano si utilizzano modi di dire come ‘scoprire gli altarini’, ‘cadere dal pero’, ‘prendere una cantonata’? Gli autori, modenesi, esperti di etimologia, studiosi di storia, tradizioni locali e dialetto, hanno intrapreso questa curiosa e divertente ricerca volta a fornire informazioni su significati, origini ed eventuali trasformazioni di 101 modi di dire emiliano-romagnoli e italiani.

Guida la presentazione la giornalista Claudia Rinaldi.